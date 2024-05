Vercelli, inaugurata la 18/a edizione di Fattoria in Città

Il centro di Vercelli si trasforma nuovamente in un angolo di campagna con la 18/a edizione di Fattoria in Città. È stata inaugurata oggi la manifestazione organizzata da Ascom Confcommercio con numerosi sponsor pubblici e privati, che per cinque giorni porta nel capoluogo oltre trenta specie di animali da cortile, street food, street sport, sociale, laboratori sul riso e sull'alimentazione genuina. L'obiettivo è di raggiungere e superare i 20.000 visitatori che ogni anno affollano la kermesse, distribuita attorno alla basilica di Sant'Andrea, parco Kennedy e piazza Cavour.

Fino a domenica tanti eventi, laboratori e iniziative di carattere culturale, con stand delle associazioni di volontariato; ogni giorno sono previsti spettacoli con i rapaci dei Falconieri di sua Maestà. L'evento di punta sarà sabato sera alle 21,30 in piazza Cavour con il celebre giudice di Masterchef Italia e chef stellato Bruno Barbieri, attento osservatore di un cooking show a base di riso, il prodotto principe delle campagne vercellesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA