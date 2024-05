Lezioni di arpa, al Sermig la masterclass di Sara Terzano

E' in programma dal 31 maggio al 2 giugno, nell'Aula Magna della Scuola per Artigiani Restauratori del Sermig di Torino, la Masterclass di arpa solista e musica da camera della docente Sara Terzano, in collaborazione con l'Associazione Culturale Musicale Alchimea. La masterclass ha lo scopo di far conoscere l'arpa e il suo potenziale e si concluderà con un concerto, aperto al pubblico degli studenti e dei docenti. Le iscrizioni sono aperte fino a esaurimento posti ed è previsto il rilascio di attestati di frequenza, anche per chi sceglierà di seguirla in modalità online.

Nella Masterclass si affronterà anche il repertorio dell'arpa in orchestra: l'arpa è infatti pienamente integrata nell'organico dell'Orchestra Giovanile dell'Arsenale della Pace del Sermig. La masterclass fornirà anche l'occasione per iscriversi ai corsi di arpa del Laboratorio del Suono del Sermig che andranno avanti tutto l'anno. Per iscriversi si può contattare la docente Sara Terzano (+39 347.4585836; sararpa@yahoo.it) o la segreteria del Sermig (+39 011.19741736; scuola@labsuono.it o didattica@labsuono.it).

"La masterclass sarà un'occasione per approfondire il proprio bagaglio arpistico dal punto di vista tecnico ed espressivo, tramite l'analisi della tavolozza cromatica dell'arpa; il concerto finale darà l'opportunità al pubblico di scoprire l'affascinante viaggio musicale intrapreso in questi intensi giorni di studio all'insegna della passione per l'arpa e per il suo variopinto repertorio" spiega Sara Terzano, docente titolare di Cattedra del Conservatorio A. Vivaldi di Alessandria, attiva sulla scena internazionale come solista e compositrice.



