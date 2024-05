Errore nella differenziata, multa da 120 euro per due angurie

Un totale di 120 euro - 50 di sanzione più 10 di spese - per due angurie conferite erroneamente nei contenitori della raccolta porta a porta di carta e plastica. Lo fa sapere Gestione Ambiente, sottolineando come l'episodio accaduto a Novi Ligure (Alessandria), seppur curioso, debba essere un monito per tutti.

"La raccolta differenziata è un impegno serio, che richiede attenzione e senso civico - si rimarca in una nota -. Gettare i rifiuti nel cassonetto giusto non è solo un dovere, ma un gesto di rispetto per l'ambiente".



