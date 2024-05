Dalla scuola applicazione dell'esercito una donazione a Time2

Un assegno è stato consegnato dagli ufficiali dell'esercito, che frequentano il 201/o corso 'Esempio' della scuola di applicazione di Torino, alla fondazione 'Time2', che da anni è attiva sul territorio piemontese con iniziative di innovazione ed inclusione sociale di persone con disabilità o che affrontano situazioni di vulnerabilità, attraverso attività ludico-ricreative-sportive.

"L'esercito è una istituzione cardine del sistema Paese, fondata su una salda base etico-valoriale, sempre vicina al cittadino - lo ha sottolineato il comandante dell'istituto di formazione, il generale di corpo d'armata Stefano Mannino - così come testimoniato dalle numerose iniziative di solidarietà che ogni anno vedono coinvolti gli uomini e le donne della forza armata e della scuola di applicazione in particolare, che stringe frequenti e proficui rapporti di collaborazione con la comunità locale, con il mondo accademico, sociale ed economico sul territorio subalpino".

Nel prossimo mese di luglio i tenenti conseguiranno la laurea magistrale in Scienze strategiche e militari e saranno assegnati ai reparti operativi dell'esercito dislocati su tutto il territorio nazionale, per iniziare la loro missione al servizio del Paese.



