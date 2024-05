Coldiretti presenta a candidati Regione richieste agricoltura

Un nuovo confronto fra i candidati alla presidenza del Piemonte è andato in scena con la regia della Coldiretti regionale questa mattina al Teatro Regio di Torino, con quattro dei cinque candidati: Gianna Pentenero, Sarah Disabato, Alberto Costanzo e Alberto Cirio. Non c'era invece Francesca Frediani, che ha declinato l'invito. Presente l'intera giunta di Coldiretti Piemonte, con la presidente Cristina Brizzolari, il delegato confederale Bruno Rivarossa, e tutti i presidenti e i direttori delle federazioni provinciali.

Sul piatto le istanze dell'agricoltura piemontese, sulle quali Coldiretti chiede delle risposte nei prossimi cinque anni.

Le richieste sono state raccolte in un documento in dieci punti, che spazia dal contenimento dei cinghiali e della peste suina alla realizzazione di nuovi invasi invasi per assicurare l'irrigazione a fronte del cambiamento climatico, dalla difesa del suolo agricolo dai pannelli solari (anche ai bordi delle autostrade e delle ferrovie dove l'attuale legge li permette, ndr) fino alla semplificazione amministrativa. Ma si chiedono anche il superamento del divieto continuativo dell'abbruciamento dei residui vegetali, la valorizzazione delle produzioni locali di qualità, più risorse per il settore, la regolamentazione dell'enoturismo, e il rafforzamento della ricerca per il contrasto delle fitopatie.

"Le battaglie per le quali scenderemo in campo nei prossimi mesi, anche a livello nazionale - ha spiegato Brizzolari - saranno sul contenimento della fauna selvatica per la protezione delle nostre campagne, e sulla difesa della dieta mediterranea, che per noi significa protezione della materia prima e dell'agricoltore che sta dietro alla materia prima".



