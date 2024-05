Al Parlamento Subalpino il 2 giugno ritornano Cavour e Garibaldi

Il 2 giugno, ultima domenica di apertura straordinaria del Parlamento Subalpino, al Museo del Risorgimento - luogo simbolo dove si sono poste le basi dell'unificazione italiana - si potrà assistere a un acceso confronto tra Garibaldi e Cavour, due tra i protagonisti più conosciuti del periodo risorgimentale. La breve performance teatrale 'Le due anime del Risorgimento - Dibattito tra Garibaldi e Cavour' a cura di Teatro & Società, si svolge tra gli stessi banchi del Parlamento Subalpino che videro realmente Cavour e Garibaldi impegnati in accesi dibattiti e scambi di vedute.

Il 2 giugno sarà possibile accedere al Parlamento Subalpino sia con visite libere sia con visite guidate. L'ingresso è compreso nel biglietto del Museo (gratuito per possessori dell'Abbonamento Musei e della Torino+Piemonte card); le visite guidate sono su prenotazione e hanno un costo di 4 euro oltre al biglietto di ingresso.

Il Museo, tra le sedi del Festival, propone per sabato 1 e domenica 2 giugno, con partenza alle 11.15, la visita guidata tematica "Economia, lavoro, tecnologia: dalla manifattura all'industria". La Rivoluzione industriale inglese tra la seconda metà del Settecento e gli anni Trenta dell'Ottocento favorì il passaggio da una economia agricolo-artigianale a una economia industriale fondata sulla fabbrica. La visita racconta questo processo di trasformazione che nel corso dell'Ottocento coinvolse, in tempi e modi differenti, i diversi paesi europei e l'Italia fino alle soglie della Grande guerra. Prenotazione obbligatoria.



