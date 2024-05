Adunata Alpini a Biella, concorso per medaglia e manifesto

L'Associazione Nazionale Alpini (Ana) ha indetto un concorso, aperto a tutti, per la realizzazione di due elaborati grafici relativi alla medaglia ricordo e al manifesto ufficiale della 96ª Adunata nazionale che si svolgerà a Biella dal 9 all'11 maggio 2025.

Le opere - informa Ana - "dovranno essere esclusivamente presentati in formato digitale, allegando una riproduzione su cartoncino. Il manifesto deve misurare 35 centimetri di base e 50 di altezza (in formato jpg, pdf, tiff in alta risoluzione per la stampa e con impostazione colori in quadricromia); la medaglia deve avere un diametro di 10 centimetri A ciascuno degli autori dei due elaborati scelti dal Consiglio direttivo nazionale di Ana saranno riconosciuti 1.000 euro a titolo di rimborso.

Il termine ultimo per presentare le opere è il 16 ottobre 2024.



