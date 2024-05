È tornata a essere percorribile in piena sicurezza il sentiero che parte da Cesana sino ad arrivare a Fenils, nel Torinese. La Protezione Civile, insieme ad altri Volontari (per un totale di 30 persone), ha provveduto a ripulire il sentiero e a tagliare tutte le piante cadute a seguito della nevicata di marzo.

Il materiale utile per svolgere questo genere di lavori è stato fornito dal Comune di Cesana.



