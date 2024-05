Primi bus elettrici nel trasporto pubblico a Cuneo

Bus Company e Daimler Buses Italia hanno presentato alla città di Cuneo il primo di 12 autobus elettrici destinati al servizio urbano del capoluogo della Granda. I nuovi autobus eCitaro, a firma Mercedes-Benz di Daimler Buses, entreranno in circolazione nei prossimi mesi: nella versione da 12 metri potranno ospitare 86 passeggeri, di cui 29 posti a sedere e 57 in piedi, più una postazione disabili con rampa manuale.

La presentazione, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni regionali e locali e di Bus Company, si è svolta a bordo dell'autobus elettrico. Nel corso di un breve tour è stata illustrata la sperimentazione del nuovo servizio di mobilità: "L'auspicio - osserva l'amministrazione comunale - è che i nuovi bus siano non solo un mezzo che i cittadini usano sempre di più, ma siano anche 'testimonial' e richiamo dello sforzo che, come collettività, dobbiamo fare verso uno stile di mobilità sempre meno impattante in termini di emissione di Co2".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA