Integrativo Skf Italia, orario ridotto sabato e domenica

I lavoratori della Skf Italia avranno un aumento di 220 euro del premio di risultato a regime e per la prima volta un superminimo collettivo non assorbibile di 250 euro lordi. Sarà ridotto l'orario di lavoro nei turni di sabato e domenica. Sono le novità principali del nuovo contratto integrativo della Skf Italia. L'ipotesi d'accordo è stata raggiunta oggi presso l'Unione Industriali di Torino, entro giugno cvi saranno le assemblee in fabbrica e il voto dei lavoratori. I lavoratori interessati sono 3.300.

Sul fronte delle relazioni industriali sono state confermate le commissioni e sarà costituito il Comitato Strategico. Previsti anche miglioramenti sul fronte dello smart working e sul welfare misure normative ed economiche a sostegno della famiglia, della disabilità, della genitorialità.

"Siamo soddisfatti per il risultato di un lavoro impegnativo iniziato l'autunno scorso che ha coinvolto il coordinamento degli rsu di tutti gli stabilimenti. La copertura integrativa aggiuntiva pari al 20% della retribuzione sui congedi parentali rappresenta una nuova frontiera nel welfare negoziato e si aggiunge alle altre misure esistenti che sono state estese e migliorate. Il sistema di relazioni attraverso l'istituzione del Comitato Strategico è stato elevato al massimo livello partecipativo, questo consentirà un confronto con massimi livelli dell'azienda" sottolinea Rocco Cutrì, segretario generale della Fim torinese. Soddisfatto anche il coordinatore nazionale della Uilm per Skf Vito Benevento che mette in evidenza, tra l'altro, "il supporto alle famiglie, fondamentale per conciliare il tempi di vita e lavoro".



