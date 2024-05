Il Tar annulla il Daspo per nove tifosi del Torino

E' stato annullato dal Tar del Piemonte il Daspo spiccato lo scorso 20 febbraio a carico di nove ultrà del Torino. Il divieto era arrivato in merito a una protesta inscenata dai tifosi granata allo stadio durante la partita casalinga del 6 novembre 2023 con il Sassuolo. La contestazione riguardava, in particolare, un gesto dimostrativo: il posizionamento - prima dell'incontro - di nastro bianco e rosso per delimitare una porzione della curva Maratona, per lasciarla vuota, in segno di dissenso verso la società. Dopo un quarto d'ora il nastro fu rimosso dagli stessi ultrà.

I tifosi sono stati assistiti dagli avvocati Antonio Maria Borello, Andrea Giovetti e Francesca Navone. "Il Daspo - è il commento dei legali - è una misura di prevenzione finalizzata a contrastare la violenza negli stadi, ma in questa vicenda non c'è stata alcuna violenza. Semmai una libera manifestazione di dissenso da parte del tifo organizzato che, se svolta pacificamente, non può essere considerata aprioristicamente pericolosa per la sicurezza e l'ordine pubblico".

Il Daspo era della durata di cinque anni. Uno dei tifosi era stato anche raggiunto da un provvedimento di obbligo di firma poi annullato da un gip del tribunale.

La procura aveva anche aperto un fascicolo per il reato di violenza privata: il caso, in seguito, è stato archiviato.





