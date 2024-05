Ferrero, tracciabile il 90% filiera della nocciola

Ferrero ha raggiunto il 90% di tracciabilità nella filiera della nocciola, mentre i consumi idrici degli stabilimenti sono stati ridotti del 20% negli ultimi cinque anni. Il 90,7% degli imballaggi è ora progettato per essere riciclabile, riutilizzabile o compostabile, in aumento dall'88,5% rispetto al 2021/22. Il progetto Kinder Joy of moving ha coinvolto oltre 60 milioni di bambini dal suo lancio nel 2005, di cui 3,4 milioni nel solo 2022/23. Sono alcune delle indicazioni del quindicesimo Rapporto di Sostenibilità che mostra - sottolinea l'azienda - i significativi passi in avanti compiuti nell'ambito dei quattro pilastri fondamentali: protezione dell'ambiente, approvvigionamento responsabile delle materie prime, promozione del consumo responsabile e valorizzazione delle persone.

"Il gruppo Ferrero riconosce il ruolo cruciale che l'azienda svolge nella protezione dell'ambiente per le generazioni future. Abbiamo riconfermato con impegni concreti che la sostenibilità è parte integrante della strategia di lungo termine di Ferrero. Tutti i quattro pilastri del nostro framework di sostenibilità guidano ogni decisione strategica che prendiamo. Mentre il gruppo cresce e diversifica il suo portafoglio, continuiamo a valorizzare le nostre partnership di lungo periodo, in particolare quelle dedicate alle comunità in cui operiamo e dove ci approvvigioniamo di materie prime.

Crediamo nell'importanza di queste partnership per compiere i progressi, far avanzare l'agenda sociale e ambientale del settore e creare valore per la società" commenta Giovanni Ferrero, executive chairman del gruppo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA