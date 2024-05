Comunità Ebraica di Casale, Daria Carmi primo presidente donna

Di padre in figlia. Daria Carmi, 39 anni, è il nuovo presidente della Comunità Ebraica di Casale Monferrato (Alessandria). Prima donna a ricoprire la carica, guida un Consiglio tutto al femminile con Adriana Ottolenghi Torre (riconfermata vice) ed Elena Ghiron.

Succede al padre Elio, morto nel gennaio di quest'anno. Ne raccoglie l'eredità intellettuale, portando nella sede di vicolo Salomone Olper una considerevole esperienza come curatrice di tanti progetti artistici di livello internazionale.

"Assumo questo incarico in tempi doppiamente difficili per noi membri della Comunità Ebraica di Casale - sottolinea la neo presidente - Ci troviamo a vivere in un mondo in conflitto.

Succedo a mio padre con la consapevolezza e la volontà di continuare a costruire il presente di questa piccola ma importante realtà guardando al futuro".

Carmi si è già confrontata con Noemi Di Segni, presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, nel cui Consiglio la casalese sarà rappresentante della comunità locale.

Confermata la piena relazione con la Fondazione Casale Ebraica e con Rav Ariel Finzi in quanto rabbino di riferimento. Nelle prossime settimane è previsto un confronto anche con le autorità laiche del territorio.

Dal 2018 è Project Manager alla Carmi & Ubertis di Milano, l'agenzia fondata dal padre Elio con Alessandro Ubertis, occupandosi di importanti brand culturali. Dal 2014 al 2019 è stata assessore in Comune durante l'amministrazione Palazzetti.





