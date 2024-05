Cibo cultura e film, Scienze Gastronomiche festeggia 20 anni

Il lancio ufficiale dell'appello all'obbligo dell'educazione alimentare a scuola aprirà giovedì 30 maggio la kermesse di 5 giorni per festeggiare i vent'anni di attività dell'Università di Scienze Gastronomiche, a Pollenzo (Cuneo).

L'appello è promosso dall'ateneo con l'associazione Slow Food per chiedere al governo italiano l'inserimento dell'educazione alimentare nelle attività curriculari della scuola dell'obbligo.

L'obiettivo è di raggiungere un milione di firme.

Ci saranno Carlo Petrini, presidente di Scienze Gastronomiche, e Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia; sono previsti interventi della conduttrice televisiva Sveva Sagramola, del direttore generale aggiunto della Fao Maurizio Martina e dello storico Alessandro Barbero, professore di storia medievale all'Università del Piemonte Orientale.

Saranno presenti, inoltre, tra i primi promotori e firmatari dell'appello, i rappresentanti delle più importanti aziende dell'agroalimentare italiano, di enti ed istituzioni.

Il programma per i 20 anni di attività si svilupperà tra laboratori, in tutto 22, ideati e condotti da ex studenti e studenti di Scienze Gastronomiche, le masterclass del Pollenzo Food Lab, i laboratori della Banca del vino, ospitata sempre a Pollenzo, con 4 degustazioni d'eccellenza, gli Unisg Talks, 16 incontri su temi di attualità sulle scienze gastronomiche, tra divulgazione e scienza, con docenti e ricercatori dell'ateneo.

Venerdì' 31 maggio si svolgerà l'Hungry Minds Film Festival, che celebra la relazione tra cinema, cultura, cibo e sostenibilità, dove verranno proiettati i cortometraggi selezionati tra i 3.500, da 106 paesi, trasmessi a Pollenzo. Due gli appuntamenti speciali: sabato 1/o giugno Lella Costa legge e interpreta 'Il pranzo di Babette', domenica 2 giugno dialogo tra l'architetto Stefano Boeri e Carlo Petrini sul futuro degli spazi dedicati alla gastronomia.



