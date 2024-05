All'Accademia Albertina la mostra del padre dell'antipedagogia

L'Accademia Albertina di Belle Arti ha proposto oggi, martedì 28 maggio, un'apertura straordinaria della mostra 'Girare intorno all'arte', l'esposizione, a cura di Tea Taramino e Irene Pittatore, delle oltre 700 opere realizzate da Francesco De Bartolomeis, decano dei pedagogisti italiani, considerato il padre dell'antipedagogia, critico d'arte e, in privato, artista. L'iniziativa è stata realizzata in occasione della Giornata Mondiale del Gioco.

De Bartolomeis era convinto che il gioco ricopre un ruolo importante all'interno di un approccio formativo basato su concetti e nozioni come problemi da risolvere. Diede impulso a uno dei periodi considerati più innovativi nella storia dell'educazione.

Nell'allestimento, curati da Diego Giachello, sono protagoniste quadrerie di pitture di formati minuscolo, piccolo e medio.

La mostra, inaugurata il 3 maggio, è visitabile, fino al 30 giungo, il sabato, la domenica e nei giorni festivi, dalle 10 alle 18 e, su appuntamenti per gruppi, il lunedì', martedì, giovedì, venerdì, sempre nella fascia oraria 10-18..



