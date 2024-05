Tour M5s in camper, "diamo risposte ai problemi dei piemontesi"

Due settimane in tour attraverso la regione per "spiegare che noi abbiamo le ricette e i programmi per dare risposte concrete ai problemi dei piemontesi". E' partito questa mattina da Torino Mirafiori il camper del Movimento 5 stelle del tour elettorale a sostegno della candidata alla presidenza Sarah Disabato. Con lei sono coinvolti nell'iniziativa i parlamentari M5s Chiara Appendino, Antonino Iaria ed Elisa Pirro.

"Il Piemonte soffre: mancano posti di lavoro, la sanità è allo sfascio, le liste di attesa sono infinite - ha affermato Appendino - vogliamo raccontare ai cittadini quale è la nostra ricetta per risolvere quello che il centrodestra e il centrosinistra non hanno saputo fare fino a oggi.

La sanità, il lavoro, il trasporto pubblico locale, il futuro di Stellantis: sono tutti temi ai quali va data una risposta".

Il camper, le cui prime tappe sono state in provincia di Cuneo (a Dronero, nel capoluogo, a Bra, Alba e Canale) con chiusura della prima giornata a Collegno (Torino), "è un mezzo per incontrare tantissime persone in tutte le province piemontesi, per ascoltarle. Abbiamo veramente delle ricette concrete", ha ribadito Disabato.

Il camper M5s è partito da Mirafiori, poche prima dell'incontro tra l'ad di Stellantis Tavares e i sindacati: "Oggi l'azienda annuncia un piano per Torino e Piemonte, è u punto di partenza, però dobbiamo garantire un sostegno ai lavoratori e lavoratrici che nei prossimi due anni si troveranno in una fase di transizione".

