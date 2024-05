Temporali, allerta gialla sulle pianure e Piemonte sud-ovest

Un'altra allerta gialla per il maltempo in Piemonte: riguarda tutte le pianure della regione e i settori sudoccidentali, cioè il Cuneese, l'Alessandrino e l'Astigiano, dove sono attesi locali allagamenti, caduta di alberi e di fulmini, isolate frane. E' possibile - spiega Arpa (Agenzia reginale per la protezione ambientale) che, a causa della "debole ventilazione in quota", le celle temporalesche "possano spostarsi anche lentamente, concentrando così le precipitazioni su aree limitate e per lungo tempo".

Nella serata di oggi, lunedì 27 maggio, il fronte freddo al quale sono associati i temporali si sposterà verso la Lombardia per poi lasciare il Piemonte nella notte.



