Scommesse:Allegri 'Fagioli ne sta uscendo,può essere un esempio'

"Nicolò Fagioli insieme alla Federazione ha fatto un percorso importante. Ne sta uscendo nel modo migliore, ha capito che può essere un esempio per il futuro degli altri ragazzi". Lo ha detto Massimiliano Allegri, ex tecnico della Juventus, in video collegamento durante la conferenza stampa di presentazione della nuova campagna "Informateen" in corso al Coni, riferendosi al caso scommesse che ha coinvolto il centrocampista bianconero. "Più stiamo addosso ai ragazzi, più informazioni gli diamo e più probabilità avranno di condurre un'ottima vita", ha aggiunto. Parlando invece in generale della condizione dello sport di base ha concluso: "Ci sono meno ragazzi che fanno sport che insegna disciplina, valori e rispetto. Ti tiene lontano dai pericoli.

Noi allenatori dobbiamo essere un punto di riferimento, dobbiamo aiutare in ragazzi che hanno bisogno anche di un aiuto psicologico: è determinante".



