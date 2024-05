Recuperati alpinisti bloccati a 3.000 metri verso Punta Venezia

Una comitiva di alpinisti, impegnati in un'ascensione sul ghiaccio a circa 3.000 metri di quota, sulla parete nord di Punta Venezia, in Piemonte, sono stati recuperati ieri pomeriggio dal soccorso alpino. Il gruppo era nel canale nord ovest della montagna, che è nel territorio di Crissolo (Cuneo) e non aveva più la possibilità di procedere, quindi ha chiesto aiuto. È arrivata l'eliambulanza del servizio regionale di elisoccorso che ha recuperato due tecnici del soccorso alpino di valle a supporto dell'equipe e gli alpinisti sono stati recuperati al verricello tramite tre rotazioni successive dell'elicottero.



