Musei Reali, nuovi spazi per l'accoglienza dei visitatori

La biglietteria e gli spazi per i servizi dei Musei Reali di Torino cambiano volto, con l'obiettivo di migliorare l'accoglienza dei visitatori fin dal momento dell'ingresso. Due sale di ingresso per la biglietteria, con nuovi arredi nei colori istituzionali, il nero e l'oro, che si sposano con le parti antiche portano subito nel cuore del museo: dopo l'acquisto del biglietto, i visitatori possono attraversare l'antico magazzino del vasellame, caratterizzato da armadi storici in legno, e da, qui tramite un varco che prima era celato da un'anta delle armadiate, trovarsi subito nello spazio aulico dello Scalone d'onore di Palazzo Reale, accessibile così anche dalla biglietteria.

Nuovi gli spazi sotterranei, raggiungibili sia a piedi, attraverso un'antica scala di servizio completamente restaurata, sia con una piattaforma elevatrice realizzata in corrispondenza della cosiddetta 'Scala Nera'.

I lavori sono stati progettati dallo Studio FRA Architettura ed Ecoinnovazione, realizzati grazie al sostegno di Ales, società in house del ministero della Cultura. Tra le opere a servizio del pubblico uno spazioso guardaroba, una nursery e un ulteriore blocco di servizi igienici al piano interrato.

Diviso in due lotti, il programma di "rifunzionalizzazione degli spazi" è stato eseguito "per garantire una fruizione in linea con i migliori standard internazionali".



