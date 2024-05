Lingotto musica, al via la nuova stagione

Parte la nuova stagione di Lingotto musica, con un nuovo logo che combina l'iconica Pista 500 del Lingotto con l'anfiteatro orchestrale in un design moderno ed elegante.

"La stagione che si chiuderà giovedì ha prodotto un bilancio straordinario, gli ultimi tre anni sono stati un crescendo, dalle prospettive post Covid che sembravano complesse col pubblico che non sembrava tornare, a questa stagione che ha avuto dei numeri impressionanti - spiega il direttore di Lingotto Musica Giuseppe Proto -. Noi siamo arrivati ad avere 1700 posti per concerto medi, quasi 900 abbonamenti e abbiamo avuto il ritorno del grande pubblico e dell'entusiasmo. La nuova stagione sarà ancora più bella per i grandi nomi come Grigory Sokolov, Martha Argherich e Myung-Whun. Torniamo ai livelli qualitativi pre covid, grazie alla nostra squadra che è l'eredità che ci ha lasciato Francesca Gentile Camerale".

La stagione concertistica vedrà otto appuntamenti all'Auditorium Agnelli con orchestre e direttori di fama mondiale. La novità principale è la rassegna "I Pianisti del Lingotto" che si terrà nella Sala 500, dove cinque grandi solisti offriranno una varietà di esibizioni pianistiche che spaziano dal barocco ai giorni nostri.

"Il filo conduttore della nuova stagione consiste nel coinvolgere artisti di prima grandezza nel panorama musicale.

Ogni concerto degli otto che compongono la rassegna vedrà la partecipazione di grandi interpreti internazionali" ha sottolineato il direttore artistico Luca Mortarotti.



