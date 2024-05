La torinese Stella Grossu ha truccato le star di Cannes

La torinese make up artist Stella Grossu ha truccato le star internazionali al Festival del Cinema di Cannes, lavorando con lo stilista valdostano Fabio Porliod.

Nel team anche l'hair stylist Luca Carta e la fotografa Svetlana Kleymovich.

Tra le celebrità che Stella ha truccato ci sono l'attrice italiana Antonella Salvucci, quella lussemburghese Niharica Raizada e la scrittrice e influencer Aliia Roza. Per Roza, che ha più di un milione di followers, Porilod ha creato una vera e propria opera d'arte: il vestito riportava sullo strascico il titolo del suo libro autobiografico To Die For.

"Conosco Porliod da più di dieci anni. Ero già stata con lui a Venezia, a Dubai, a Cannes. Al prossimo Festival del Cinema di Venezia potrò portare con me le mie allieve", spiega Stella Grossu che ha creato nel 2020 a Torino la Royal Academy of make up dove insegna il mestiere di trucco, fashion styling e hair styling. "Il prossimo obiettivo è Los Angeles per gli Oscar" aggiunge Stella che ha 45 anni e da 25 vive in Italia.

La scuola è a numero chiuso perché assicura il backstage alle sfilate di moda nazionali e internazionali, come quelle di Parigi e Milano. Quest'anno parte anche il corso di fashion styling, unico a Torino.



