Il Piemonte con 120 imprese su Amazon per il Made in Italy

Le eccellenze piemontesi sono tra le più numerose all'interno della vetrina Made in Italy di Amazon, con oltre 13.000 tipicità del territorio. Tra gli esempi si trova Kalapanta, che produce articoli sostenibili per il giardinaggio domestico. Tra le aziende presenti in questa sezione di Amazon, circa il 30% appartiene alla categoria home, oltre il 20% alla sezione food e circa il 5% a quella del fashion. Sulla vetrina le imprese piemontesi sono in totale più di 120 e circa la metà di loro esporta i propri prodotti, raggiungendo così clienti internazionali.

La vetrina si chiama Made in Italy Days e si tratta di una settimana di offerte speciali dedicate ai prodotti Made in Italy. A partire dalla giornata di oggi, i clienti dei negozi online di Amazon negli Emirati Arabi Uniti, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e Spagna, oltre all'Italia, potranno acquistare una selezione di prodotti dei più famosi marchi italiani e di migliaia di pmi.



