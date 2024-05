Il Festival della tv di Dogliani chiude con 30mila presenze

Il Festival della Tv di Dogliani si conferma un appuntamento amato dagli addetti ai lavoro e dal pubblico: la stima degli organizzatori - Idee al lavoro in collaborazione con Dogliani Eventi - è di 30.000 presenze nei tre giorni della tredicesima edizione che ha visto la partecipazione di 122 ospiti in più di 50 appuntamenti ad accesso libero e gratuito.

Il Festival, che ha la direzione artistica di Federica Mariani, la direzione organizzativa di Simona Arpellino e la direzione tecnica di Mauro Tuniè, ha avuto come tema i tempi esponenziali di oggi che ci costringono a continui strappi in avanti, ad adattarci, a mettere in campo competenze sempre nuove e nuove tecnologie da imparare a maneggiare e gestire. Fra le star più amate dal grande pubblico Costantino della Gherardesca con Fabio e Eleonora Caressa direttamente da Pechino Express, Eleonora Riso e Niccolò Califano. E poi Cristina Parodi, Gerry Scotti, Paola Perego accolti da un bagno di folla, Dario Vergassola e Max Angioni, Paolo Conticini direttamente da Cash or trash e Antonio Ornano. Il futuro dell'editoria e dei media in Italia è stato al centro degli incontri con Urbano Cairo, con il managing director Sud-Europa Warner Bros Discovery Alessandro Araimo e con il direttore di Le Monde Jerome Fenoglio. Tra gli ospiti anche la 'belva' Francesca Fagnani, Massimo Giletti, Luca Zingaretti, Enrico Mentana, Luca Sofri.





