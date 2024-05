ePOsistema, 150 eventi hanno unito sport scienza e natura

Sono 150 gli eventi gratuiti, organizzati in 15 mesi, dallo storico circolo remiero Canottieri Esperia nell'ambito del progetto 'ePOsistema', il cui bilancio finale è stato illustrato oggi.

Avviato nell'ottobre 20222, in partenariato con la Fondazione Piemontese Ricerca sul cancro e il dipartimento di Management dell'Università di Torino, ha coinvolto 700 persone, generando 90mila interazioni social.

Tra i vincitori del Bando "Sportivi per Natura" della Fondazione Compagnia di San Paolo, il progetto "ePOsistema" si è proposto di unire la dimensione di sostenibilità ambientale con quelle sportiva del canottaggio.

Tutte le attività sono state fatte misurando scientificamente l'impatto positivo del canottaggio sia in termini di benessere psicologico (con i dipartimenti di Management e Psicologia dell'Università di Torino), sia su persone in fase di trattamento chemioterapico (con la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro e l'Istituto di Candiolo - Irccs).

Grazie al finanziamento della Compagnia di San Paolo, la Canottieri Esperia ha potuto rinnovare in parte le proprie attrezzature con l'acquisto di una barca di coastal rowing, 5 remoergometri, un doppio olimpico, e grazie alla vincita della sfida sul "climate change" lanciata sempre dalla Compagnia con AWorld, ulteriori 10 coppie di remi.

"E' stato un successo che premia il movimento del canottaggio sempre in prima linea nel sostenere progetti di informazione, inclusione e sostenibilità - ha commentato la presidente della Canottieri Esperia Torino, Donatella Sarno.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA