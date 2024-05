'Cuneo Illuminata' celebra il legame con la montagna

'Cuneo Illuminata' accende la città con l'ottava edizione estiva, presentata oggi in municipio.

Quest'anno la manifestazione celebrerà il riconoscimento di Città Alpina del 2024 ottenuto dal Comune di Cuneo, a partire dal portale luminoso con luci a led che verrà svelato tra pochi giorni, ma anche l'ormai tradizionale infiorata e i laboratori didattici per bambini.

L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 luglio con la prima accensione. Gli spettacoli di luci a tempo di musica si terranno ogni venerdì, sabato e domenica alle 22 e 22,30, fino al 28 luglio.

Tanti gli eventi collaterali durante il mese: i mercatini di artigianato, la serata "Flower Power" by Palà, la "Corsa sotto le luci", "Illuminabici", la cena "Mille luci nel piatto", la Solenne Processione della Madonna del Carmine, l'Infiorata, il concerto dei Polifonici del Marchesato, la Calata dei Supereroi, la serata "Una notte a Cuneo Illuminata" con il Club Silencio in San Francesco e molto altro.



