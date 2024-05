Un camion ha colpito e fatto crollare il balcone del Municipio di Bosco Marengo (Alessandria), in via San Pio V. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Il Comune, come fa sapere attraverso i social, sta provvedendo alla messa in sicurezza della zona e a programmare il ripristino. È stata già contattata anche la ditta proprietaria dell'automezzo.



