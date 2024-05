Agricooltur apre round raccolta equity da 2 milioni con Doorway

Agricooltur, azienda piemontese specializzata nello sviluppo di sistemi aeroponici brevettati, annuncia la nuova governance che vede la nomina di Andrea Macchione come amministratore delegato, Marco Bartolomeo Divià presidente operativo, Alessandro Boniforte e Stefano Ferrero amministratori con deleghe tecniche.

"La mia scelta - dichiara Macchione - è stata guidata sicuramente dalla passione per il settore agritech dalla competenza del team di Agricooltur e dalla possibilità di contribuire alla crescita di una società nata e radicata da sempre in Piemonte. Intravedo un grande potenziale nel B2B ma la vera sfida sarà sviluppare il canale B2C con la vendita diretta dei sistemi. Per accelerare la realizzazione di questi progetti Agricooltur aprirà nei prossimi giorni insieme a Doorway un round di raccolta di equity da 2 milioni di euro attraverso la creazione di una srl veicolo che per la prima volta in Italia, in applicazione alla legge capitali di recente approvazione, avrà le quote dematerializzate".

Andrea Macchione, già ad di Fontanafredda e Nutkao, poi entrato nel gruppo Illy come amministratore delegato di Domori, Dal 2021 al 2023 ha ricoperto il ruolo di ad del Polo del Gusto, la holding fondata e presieduta da Riccardo Illy che riunisce tutte le attività extra caffè del gruppo.



