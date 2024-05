Torino: Juric, cori contro? Possiamo andare in Europa

"Dispiaciuto per i cori? No: so qual è il mio lavoro e qual è la situazione. Al nono posto, se la Fiorentina vince la Conference League, possiamo ancora andare in Europa". Così Ivan Juric dopo la sconfitta per 3-0 a Bergamo: "Il Torino ha fatto molto bene per 20-25 minuti, ma il primo gol è stato devastante. Abbiamo commesso un errore sul secondo contro un'Atalanta devastante per tecnica e qualità di gioco", rimarca il tecnico granata.

Sulla contestazione a lui e a Urbano Cairo, l'allenatore croato è chiaro: "Ognuno giudica come vuole, a volte la mia schiettezza da male. Sono stati tre anni fantastici ai massimi livelli con molti giovani cresciuti e tanti giocatori portati nelle Nazionali. Il presidente è un imprenditore e punta sulla sostenibilità economica in sede di calciomercato - l'analisi -.

Eravamo ripartiti da un diciassettesimo posto, spesso con giocatori 4 anni fa definiti i peggiori acquisti della nostra storia, e abbiamo costruito una squadra seria, giovane e bella.

Ripeto: un triennio fantastico".

Ancora, sulla sfida persa coi nerazzurri: "La differenza qualitativa con l'Atalanta è enorme, anche come capacità di tiro, stop e passaggio, Finché abbiamo comandato il possesso e nei primi 25 minuti siamo andati bene, stavamo anche giocando meglio - continua Juric -. Gasperini è il miglior allenatore d'Europa. Non perché gli voglio bene, ma perché lo dicono i numeri: è forte ai livelli del Milan e della Juventus, spesso con giocatori creati e cresciuti. Ha creato un mostro di bravura".

Infine, sulla prospettiva di un raduno conviviale dopo il campionato: "Avevamo l'idea di ritrovarci mercoledì, ma c'è gente che ha già prenotato e chi va in Nazionale - chiude -.

Ringrazio i ragazzi, sono stati tutti bravissimi".



