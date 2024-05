Bonucci, 'ultima battaglia, voglio finire con una Coppa'

"È stato un piacere per me far parte di questa meravigliosa famiglia. Ho cercato di mostrare il mio meglio dentro e fuori dal campo, ma soprattutto combatteremo la nostra ultima battaglia. Voglio finire la mia carriera con una coppa, abbiamo la possibilità di diventare campioni. Vi ringrazio tutti". E' questo il messaggio, via social, con cui Leonardo Bonucci conferma quanto aveva già annunciato lo scorso settembre, quando ancora faceva parte dell'Union Berlino: a fine mese si ritira dall'attività agonistica. E vorrebbe farlo, lascia intendere, con ultimo trofeo, ovvero la Coppa che andrà ai campioni di Turchia, visto che il Fenerbahce, dove gioca adesso, oggi contenderà in una sfida indiretta all'ultima giornata il titolo agli arcirivali del Galatasaray. Quest'ultima squadra ha tre punti di vantaggio sul 'Fener', 99 contro 96, e affronterà il Konyaspor in trasferta, mentre il Fenerbahçe chiuderà in casa contro l'Istanbulspor: entrambe le partite si giocheranno alle ore 18 italiane, quindi in contemporanea. In caso di primo posto finale a pari merito, il titolo lo vincerebbe il Fenerbahce in virtù degli scontri diretti, 0-0 e 0-1 a suo favore.

Il messaggio di Bonucci è arrivato dopo quello del suo attuale club, con cui il Fenerbahce faceva sapere che "Il difensore italiano Leonardo Bonucci, che si è unito alla nostra squadra di calcio durante il periodo di mercato invernale, concluderà la sua carriera calcistica attiva. A Bonucci, che ha incontrato il nostro allenatore İsmail Kartal e i nostri giocatori prima dell'ultimo allenamento (ieri, ndr) presso le strutture del Fenerbahçe Can Bartu per la partita contro l'İstanbulspor, è stata consegnata una maglia del Fenerbahçe autografata da tutta la squadra".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA