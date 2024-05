L'Alessandria Pride celebra amore, diversità, uguaglianza

Un fiume di colori sfavillanti e gioia per le strade di Alessandria, in occasione del quarto Alessandria Priude. Una festa per celebrare l'amore, la diversità e l'uguaglianza, organizzata da Tessere le Identità con il Comune.

Diversi i carri in corteo, come quello delle attiviste di NonUnaDiMeno, "indecorose, rumorose e favolose", secondo le loro parole. Ribadito il NO al provvedimento del Governo, che intende finanziare l'entrata dei movimenti antiabortisti nei consultori pubblici. Non sono mancati i riferimenti politici, da Trump a Gaza a Ilaria Salis.

"Se c'è una cosa tra le tante che 'Al Pride' insegna è che se può sembrare 'sempre la stessa cosa', in realtà si compone di elementi fondamentali che però lo rendono ogni anno diverso e più importante - sottolinea Giulia Giustetto, consigliere comunale -. La costanza nella difesa dei diritti e nell'avanzamento delle rivendicazioni è determinante".



