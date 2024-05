Energia: nuovi premi per uBroker da Le Fonti e Bocconi

Due nuovi riconoscimenti per la multiutility company torinese 'uBroker Spa': le Fonti Awards, istituto dall'omonimo gruppo, e l'attestato di 'Eccellenza italiana' del Best Performance Award de La Bocconi.

Il primo riconoscimento, giunto alla sua XIV edizione e consegnato alla sede di Borsa Italiana, a Milano, è stato assegnato dopo "attenta fase di analisi" da parte di redazione, centro studi e con il supporto del comitato scientifico de Le Fonti Group, la business community internazionale dedicata al settore economico, finanziario e legale.

Il Gruppo uBroker è stato riconosciuto punto di riferimento innovativo nella vendita alla clientela finale di servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

L'attestato di 'Eccellenza italiana' del Best Performance Award, istituito da Sda Bocconi, rientra tra i riconoscimenti dedicati alle imprese italiane considerate esemplari in tema di sviluppo sostenibile. Per l'edizione 2023-2024 uBroker appare fra le prime 100 su oltre 2.000 società considerate. E' stata premiata tra le aziende più virtuose ed esperte su tematiche legate a sostenibilità e agli indicatori Esg (Environmental, Social e Governance).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA