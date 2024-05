È stato un bagno di folla per Gerry Scotti al Festival della Tv di Dogliani tra selfie e autografi. "Sono onorato di essere così amato, ci sono nell'ordine bambini di nove anni e signore di 90. È una soddisfazione" ha commentato il popolare presentatore. "Essere chiusi in una scatola com'è la televisione ti fa un po' perdere il contatto. Quella della fisicità è una componente che mi manca molto. Un periodo il rapporto con il pubblico era così, poi siamo diventati multimediali e sembriamo vivere in un mondo parallelo.

Manifestazioni come questa ti danno modo di tornare con i piedi per terra. Quando finalmente hai un rapporto con la gente che ti vede tutte le sere ti rendi conto se stai lavorando bene o male.

Se fai il pittore c'è qualcuno che ti dice che hai sbagliato, la tv ormai ti permette anche un po' di divagazione" ha osservato Scotti che ha annunciato l'arrivo di un secondo libro dopo "Che cosa vi siete persi".



