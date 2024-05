M5s in tour elettorale in Piemonte dal 27 maggio per Disabato

Da lunedì 27 maggio i parlamentari del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino, Elisa Pirro e Antonino Iaria intraprenderanno un tour elettorale attraversando il Piemonte in camper per sostenere Sarah Disabato. Questo tour toccherà tutti i capoluoghi della regione e numerosi comuni coinvolti nelle prossime elezioni, portando il messaggio del Movimento 5 Stelle direttamente nelle piazze e tra la gente.

"L'iniziativa - viene spiegato in una nota - nasce dalla volontà di avvicinare la politica ai cittadini, offrendo l'opportunità di un dialogo diretto e trasparente con coloro che si apprestano a esprimere il loro voto. Sarah Disabato, con la sua visione di sostenibilità ambientale e trasparenza amministrativa, si propone di rappresentare al meglio le istanze dei territori che visiteremo" Durante il percorso saranno anche organizzati incontri pubblici e dibattiti "su temi cruciali per il futuro delle nostre città e della nostra regione, come la sanità, la sostenibilità ambientale, l'innovazione tecnologica, la partecipazione democratica e il rilancio economico locale".

"Questo tour rappresenta un'ulteriore opportunità per ascoltare direttamente la voce e le esigenze dei cittadini, rendendo la politica più accessibile e concreta - ha dichiarato Disabato -. Siamo pronti a lavorare insieme per costruire un futuro migliore per le nostre comunità".



