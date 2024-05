La 1000 Miglia fa tappa a Torino, era successo nel 1947 e 1948

La 1000 Miglia, il più grande appuntamento internazionale dedicato alle auto storiche, fa tappa a Torino - su iniziativa dell'Automobile Club - martedì 11 giugno. Il programma prevede la sfilata delle vetture in piazza San Carlo dalle 19,30 di martedì 11 giugno. Mercoledì 12 giugno la 1000 Miglia ripartirà dal Palavela alle 5,45. Nelle sue edizioni sportive, la 1000 Miglia transitò da Torino nel 1947 e nel 1948.

"La 1000 Miglia - spiega Piergiorgio Re, presidente dell'Ac Torino - è un evento straordinario arriveranno nella nostra città 'gioielli' che hanno corso tra il 1927 e 1957 la famosa competizione automobilistica su strada. Ben 435 automobili sfileranno in piazza San Carlo. Alla 1000 Miglia non partecipavano solo i grandi campioni con le auto più sportive, ma anche tanti amatori con le loro auto di uso quotidiano.

Questa manifestazione ha un rilevante richiamo internazionale, con una prevalenza di partecipanti stranieri, provenienti da tutta Europa, dall'America, dal Giappone, dall'Australia e Nuova Zelanda. L'Italia parteciperà anche con 120 Ferrari, che anticiperanno la carovana delle storiche. Ci saranno 20 auto elettriche e un prototipo a guida autonoma".

Soddisfatto il sindaco Stefano Lo Russo: "Sarà ancora una volta l'occasione per celebrare la lunga e importante tradizione dell'industria automobilistica, indissolubilmente intrecciata con la storia della nostra città, ma anche la passione per le auto d'epoca e le corse automobilistiche. Per Torino è un altro importante riconoscimento nel panorama dei grandi eventi sportivi internazionali, dopo le Final Eight di Basket, il Giro d'Italia e in attesa del Tour de France e delle Nitto Atp Finals. L'auto rappresenta per la nostra città il simbolo di una storia lunga oltre un secolo ma anche il futuro dei motori ecologici e della mobilità sostenibile". Intorno all'evento sono previste manifestazioni collaterali che vedranno coinvolto il Museo Nazionale dell'Automobile con eventi culturali e una mostra fotografica delle opere di Rodolfo Mailander.



