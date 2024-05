Giorgetti, 'a Stresa bellezza e magnifica semplicità'

"Conosco questi luoghi e Stresa è un luogo ideale". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti ha risposto ai giornalisti che gli chiedevamo un commento sulla città piemontese che ospita in questi giorni il G7 Finanze. "Tutte le delegazioni internazionali sono rimaste estremamente colpite sia dalla bellezza dei luoghi sia, in qualche modo, dalla magnifica semplicità in cui siamo riusciti a presentare certe situazioni".

"L'acqua e il temporale che ci sta tormentando è benedetto per tanti versi - ha aggiunto rispondendo a una domanda sull'organizzazione dell'evento -. Io sono un uomo di lago e ricordatevi che se c'è un lago è perché c'è l'acqua". Al termine del punto stampa, Giorgetti si è intrattenuto a scrivere una dedica sul libro degli ospiti dell'Hotel Regina Palace, la struttura che, insieme al Grand Hotel des Iles Borromées, ospita il G7.



