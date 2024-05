Aci,successo per "Karting in Piazza" con circa 330 bambini

Si è conclusa con grande successo la manifestazione "Karting in Piazza", che ha coinvolto circa 330 bambini che hanno avuto l'opportunità di guidare un vero kart elettrico, districarsi in giochi e staffette e imparare le 10 Regole d'Oro della Sicurezza Stradale.

L'inaugurazione dei lavori, avvenuta il 22 maggio, ha visto la partecipazione di numerose autorità locali. L'Automobile Club di Alessandria, organizzatore dell'evento, ha voluto ringraziare Lorenzo Sammartano, giovane promessa del karting nazionale, per il lavoro svolto nella squadra dei formatori, la Croce Rossa Italiana che ha messo a disposizione dei bambini spiegazioni sul loro mezzo di trasporto, la squadra degli Ufficiali di Gara dell'A.U.G. di Alessandria per il supporto logistico, e lo sponsor concessionario Grandi Auto, e al Gruppo AMAG.

"La partecipazione entusiasta dei bambini e il supporto delle autorità e dei partner ci confermano l'importanza di continuare su questa strada. È stato un piacere vedere i volti sorridenti dei ragazzi mentre imparavano divertendosi", ha dichiarato il direttore di Ac Alessandria.

"Questa edizione di 'Karting in Piazza' ha superato ogni nostra aspettativa, grazie all'impegno di tutti i partecipanti e collaboratori. Siamo già al lavoro per pianificare prossime sessioni formative", ha aggiunto il presidente dell'Ac.

Alla riuscita dell'evento hanno collaborato anche il Comune, la Provincia e la Questura di Alessandria, le scuole e numerosi sportivi tra cui Rinaldo Capello, ex pilota di rally e vincitore di competizioni internazionali, Piero Necchi, e Andrea Bodellini, driver emergente in GT.



