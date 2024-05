A Torino la seconda edizione del festival dell'e-bike

Con un giro inaugurale fino al Monte dei Capuccini con tappa per degustare i vini del territorio, si è aperta oggi la seconda edizione torinese, la decima in totale, di BikeUP - Electric Bicycle Power Festival, il "primo festival internazionale" sulle e-bike, il cicloturismo e la mobilità elettrica leggera. La manifestazione, nata nel 2014 a Lecco, propone per il suo decennale due festival: il primo si è tenuto a Bergamo nel mese di aprile, il secondo è in programma da oggi al 26 maggio a Torino lungo il Po, tra piazza Vittorio Veneto e corso Cairoli.

Novità di quest'anno l'abbinamento dei tour in e-bike a tappe enogastronomiche per conoscere le eccellenze dei Maestri del Gusto in collaborazione con la Camera di Commercio. Il festival oltre a presentare gli stand delle principali case costruttrici internazionali del settore e-bike, degli operatori del turismo in bicicletta e della mobilità elettrica, propone appuntamenti per i più piccoli e momenti di approfondimento come la conferenza 'Bike to work: benefici per aziende e territorio'.

"Questo è l'anno della bici a Torino - sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo - e questa iniziativa non poteva mancare.

Torino è una città che ha nella mobilità sostenibile una delle sue vocazioni e noi stiamo puntando molto sulla ciclabilità. E l'e-bike - conclude - può rappresentare, per tutta l'area metropolitana, un veicolo importante di sviluppo di mobilità alternativa non solo per lo svago ma per gli spostamenti quotidiani".



