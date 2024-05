Resta allerta per il maltempo, più stabile e caldo da domenica

Resta ancora per oggi l'allerta gialla per il maltempo in Piemonte. Sono interessate - scrive Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) - tutte le pianure e le valli Tanaro, Bormida, Belbo e Scriva.

Oggi previsti ancora rovesci e temporali sparsi e intermittenti su gran parte della regione, ancora localmente intensi nel primo pomeriggio; fenomeni più localizzati e meno forti domani. I temporali più intensi potranno esser associati a grandinate e raffiche di vento.

Il tempo resterà all'insegna della variabilità fino a domenica - prevede Arpa - quanto "la temporanea rimonta di un promontorio anticiclonico sull'Europa sudoccidentale, favorirà condizioni più stabili e soleggiate con temperature diurne in più sensibile aumento".



