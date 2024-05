Osapp, 'in carcere a Biella straordinari esagerati'

"Troppe ore straordinarie e il costo del personale schizza alle stelle in carcere". L'Osapp scrive per questo al capo del Dap, Giovanni Russo, e al ministro della giustizia, Carlo Nordio.

Una nota della direzione generale del personale relativa al lavoro straordinario della polizia penitenziaria nel 2024 invitava infatti le direzioni degli istituti a porre in essere ogni forma di iniziativa per garantire un contenimento della spesa, viene riferito dal sindacato e l'Osap, in una nota, ha evidenziato perplessità sulle procedure e sulle modalità organizzative in essere nelle sedi territoriali. In particolare il segretario generale dell'Osapp, Leo Beneduci,evidenzia il caso di Biella: "Sussistono situazioni che per mero eufemismo definiamo improprie, quali quella che riguarda la casa circondariale di Biella, in cui ci sono almeno cinque ispettori e un comandante in missione forfettaria, che riescono a effettuare anche 148 ore mensili di servizio straordinario delle quali 40/60 in pagamento e le altre a recupero". Sempre l'Osapp fa notare che "almeno in un caso hanno lavorato consecutivamente e senza riposo settimanale per 42 giorni consecutivi e ciò malgrado il fatto che il carcere di Biella con una capienza tollerabile di 570 detenuti ne contenga solo 320". Ma la nota aggiunge anche: "Senza considerare i servizi di tutela e scorte per le varie autorità, in cui le prestazioni straordinarie mensili supererebbero addirittura e in alcuni casi le 150 ore mensili".



