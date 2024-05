Un interrogatorio durato fino quasi a mezzanotte in questura a Biella, poi il fermo per Jonathan Maldonato, accusato di tentato omicidio della moglie Siu: è così che l'inchiesta sul ferimento dell'influencer Soukaina El Basri è proseguita nella tarda serata di ieri. L'uomo è stato portato in questura a Biella intorno alle 20.30 per essere sentito nuovamente e nell'interrogatorio non ha ammesso alcuna sua colpa in merito al ferimento della moglie.



