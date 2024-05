Festival del gelato di Rivara, al via la terza edizione

Torna il festival del gelato di Rivara dal 31 maggio al 2 giugno, "Un evento alla scoperta del gelato artigianale e gastronomico a cui aderiranno i migliori gelatieri d'Italia" secondo Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia.

Quest'anno il gelatiere Marco Nicolino, ideatore e organizzatore del festival con Associainsieme, secondo cui per fare un buon gelato "serve passione e amore e non bastano solo gli ingredienti di qualità", ha ideato un nuovo gusto chiamato 'scarpetta rossa' per sensibilizzare sulla violenza sulle donne.

La ricetta sarà di colore rosa, a base lampone, con olio essenziale di pino cembro e rosa centifolia e sarà donata ad Ascom.

"Il festival riparte venerdì 31 e alle 15 apriamo i cancelli al pubblico, alle 18 facciamo il taglio del nastro e daremo in degustazione scarpetta rossa - ha spiegato Luciano Gays, presidente di Associainsieme -. Alle sei e mezza partiamo con l'aperigelato, tre gusti di gelato gastronomico servito su gallette di mais o di riso salate e un calice di bollicine. Dopo abbiamo la cena gourmet, in cui ogni piatto sarà presente del gelato, dolce e salato. Il Canavese e Rivara hanno bisogno di essere valorizzati. All'interno del parco ci sarà un'area dedicata ai maestri del gusto e del commercio e un'altra dedicata ai comuni del Canavese per promuovere quello che fanno.

Ogni comune porterà quello che di bello ha da offrire".



