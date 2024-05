Torna il Premio Ostana, scritture in lingua madre

Torna da venerdì 28 a domenica 30 giugno il Premio Ostana: scritture in lingua madre, appuntamento con le lingue madri del mondo che ogni anno riunisce a Ostana (Cuneo), borgo occitano ai piedi del Monviso, autori di lingua madre da tutto il mondo per un festival della biodiversità linguistica. Come sempre si terrà nel centro polifunzionale della borgata Miribrart.

Il Premio Ostana, che si propone di offrire un'occasione di incontro per le lingue madri e per le loro storie e culture, ha dato voce finora a 88 autori di 47 lingue da tutti i continenti, consolidando una rete internazionale di autori, appassionati e sostenitori della diversità linguistica che fanno di Ostana un appuntamento di riferimento internazionale. "Lo fuec es encà ros dessot la brasa" è il motto che accompagnerà il Premio.

Per il 2024 i premiati che arriveranno a Ostana dal mondo saranno: Koumarami Karama, giovane artista poliedrica del Burkina Faso; lo scrittore, traduttore, giornalista e attivista curdo Firat Cewerî, in esilio in Svezia, figura fondamentale della moderna letteratura curda; il giovanissimo poeta e traduttore romeno Daniel Petrilă, di lingua romanì, voce importante e riconosciuta del giovane mondo intellettuale rom romeno; Arnold De Boer, in arte Zea, cantante e chitarrista della nota band underground The Ex, ma anche autore di testi in lingua frisona e fondatore di un'etichetta musicale rivolta ad artisti che cantano in lingua madre; il pluripremiato sceneggiatore, produttore e attivista gallese Roger Williams; il traduttore Jayde Will, nato in Nebraska ma ormai lettone di adozione, scopritore di giovani poeti di lingua legalla, diffusa nella Lettonia Orientale. Il Premio Lingua Occitana sarà assegnato a Michèle Stenta, che ha consacrato tutta la sua carriera di storica, docente e ricercatrice alla cultura occitana, con una particolare attenzione alla figura femminile nella tradizione occitana; mentre il Premio Minoranza Linguistica Storica Italiana andrà a Stefen Dell'Antonio Monech, guida alpina oltre che autore, per il notevole impegno nella promozione e divulgazione della lingua ladina nelle sue Valli: un omaggio delle montagne occitane alle Dolomiti ladine.



