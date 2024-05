Stellantis, il 12 giugno nuova mobilitazione per Mirafiori

Il 12 giugno ci sarà una nuova mobilitazione unitaria per Mirafiori. Lo hanno deciso Fim, Fiom, Uilm, Fismic, UglM e Associazione quadri di Torino che si sono riuniti oggi "per dare seguito a quanto rivendicato con la manifestazione del 12 aprile scorso, quando si è svolto lo sciopero del settore automotive torinese".

L'iniziativa è stata indetta "a supporto delle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali per il rilancio produttivo e occupazionale di Torino, a partire dallo stabilimento di Mirafiori".

"Si tratterà di un momento di approfondimento delle tematiche relative al futuro dell'automotive sul nostro territorio, aperto ai contributi provenienti dai molti soggetti coinvolti, che si svolgerà nel cuore di Torino, sotto il municipio in piazza Palazzo di Città", spiegano i sindacati che preciseranno il programma dell'iniziativa nelle prossime settimane.



