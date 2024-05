Scalo ferroviario Domo2, investimenti per 40 milioni di euro

Il terminal intermodale per il trasporto merci Domo2, tra i comuni di Villadossola e Beura-Cardezza, nel Verbano-Cusio-Ossola, sarà oggetto di ampliamento con un investimento di circa 40 milioni di euro. Lo annuncia CargoBeamer, la società tedesca attiva nella logistica per il trasporto merci, spiegando di essersi assicurata un capitale di investimento di 140 milioni di euro da investitori pubblici e privati.

"Ogni anno si prevede il trasferimento dalla strada alla ferrovia di 185.000 spedizioni di autocarri gruabili e non" si legge in una nota della società. Tra gli investitori, oltre ai soggetti privati, figurano anche quelli del settore pubblico come l'Autorità federale per le ferrovie tedesche e l'Ufficio federale dei trasporti svizzero.



