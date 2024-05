Novara, pachina rossa contro la violenza sulle donne

Una panchina rossa dedicata alle donne vittime di violenza è stata inaugurata lunedì scorso alla scuola superiore Luigi Nervi di Novara. È la conclusione del progetto intitolato 'Sono solo parole', ideato dalle docenti Eloisa Aquilina, Mariacristina Prisco e Mariantonietta Rossari, per educare i ragazzi alla parità di genere. Ispirato alla vicenda di Giulia Cecchettin, il percorso educativo ha affrontato vari aspetti della violenza sulle donne, inclusi quelli economici, psicologici e sessuali, e ha coinvolto attivamente gli studenti.

"Il nostro appello è il seguente: come azione concreta per contrastare la violenza sulle donne, chiediamo che a partire dalla Provincia di Novara e in tutta Italia vengano attivati al più presto percorsi di educazione alla relazione di genere e promossi capillarmente in tutte le scuole sul territorio provinciale, nella prospettiva di renderli strutturali", spiegano i promotori del progetto.



