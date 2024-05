Maltempo, danni irrilevanti sulla Sagra dell'Asparago di Santena

"Danni irrilevanti sulla Sagra dell'Asparago, la manifestazione proseguirà regolarmente. Nessun problema nell'approvvigionamento di asparagi per pranzi e cene dei prossimi giorni". Le rassicurazioni arrivano in una nota dalla pro loco di Santena, nel Torinese, organizzatrice della 91/a edizione della Sagra dell'Asparago. Nonostante il violento temporale che si è abbattuto oggi pomeriggio, con tanto di grandine, la manifestazione continuerà fino a domenica.

Il maltempo ha colpito anche Cavour, mentre a Santena si sono registrati allagamenti a strade e scantinati. Prati e campi sono stati imbiancati dalla grandine. Il PalAsparago, tensostruttura di 750 metri quadrati realizzata in piazza Martiri per ospitare la sagra, ha riportato solo lievi danni: "La grandine si è accumulata sulla copertura, che ha ceduto soltanto in un punto vicino alla cucina - spiega Pier Matteo Varrone, presidente della pro loco - Stiamo già provvedendo a sistemarla, ma è un problema che riguarda più che altro noi organizzatori. Gli ospiti non si accorgeranno di nulla, perché il PalAsparago è rimasto all'asciutto. Le cene proseguiranno regolarmente, a partire da quella di stasera. Anche l'evento programmato in piazza è confermato. E le previsioni per il fine settimana sembrano buone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA