Influencer in rianimazione con ferita al petto, 'caduta in casa'

Ha detto di essere caduta in casa e ora è ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Novara: si tratta dell'influencer Soukaina El Basri. In procura è stato aperto un fascicolo contro ignoti. Le indagini per quanto accaduto alla donna, che ha raggiunto gli 80mila follower su Instagram, sono affidate alla polizia. Stando a quanto ricostruito finora, la donna, accompagnata dal marito, si è recata in pronto soccorso all'ospedale di Ponderano, lamentando un forte dolore al petto, dove le è stata riscontrata un'unica ferita. Ai medici avrebbe detto di essere caduta, poi è collassata per una emorragia interna ed è stata trasportata d'urgenza a Novara.

Ricoverata giovedì scorso all'ospedale degli Infermi di Ponderano (Biella), la donna è stata poi trasferita d'urgenza al Maggiore di Novara, dove si trova tuttora ricoverata in rianimazione. Nel frattempo proseguono nel massimo riserbo gli accertamenti della questura di Biella, che in questi giorni sta ascoltando i familiari per ricostruire con esattezza quanto accaduto.



