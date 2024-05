Fotografia, al via al festival Cortona on the Move

Si svolgerà dall'11 luglio al 3 novembre a Cortona, in Toscana, il festival internazionale di fotografia 'Cortona On The Move'. Il tema della quattordicesima edizione sarà 'Body of Evidence', il corpo in tutte le sue declinazioni. Il festival è prodotto dall'associazione culturale Onthemove ed è realizzato con il patrocinio e il contributo della Regione Toscana e del Comune di Cortona (Arezzo), il sostegno di Intesa Sanpaolo e Gallerie d'Italia e il supporto di Autolinee Toscane, Sony e Medici Senza Frontiere.

"Sin dalla nascita della fotografia, il corpo si è subito imposto come uno dei soggetti principali del nuovo mezzo. - commenta Paolo Woods, direttore artistico di Cortona On The Move.- Il corpo da scoprire, da denudare, da osservare. Il luogo dei piaceri ma anche dei dolori, vulnerabile e potentissimo". "Oggi più che mai il corpo è il territorio di tutte le battaglie: identitarie, di genere e politiche, individuali o collettive - prosegue - attraverso mostre che ne indagheranno tutte le declinazioni. Scopriremo il corpo e, con lui, noi stessi". L'evento di presentazione del festival si è svolto alle Gallerie d'Italia a Torino. "Il nostro rapporto tra Gallerie Italia e il festival è impensabile che si rompa - ha spiegato Michele Coppola, executive director arte, cultura e beni storici Intesa San Paolo -. Cortona ha trovato il coraggio e la forza per affrontare certe tematiche e di farlo in una sede storica come questa, con una banca così importante per il Paese".





