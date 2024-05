Dalla musica al bookcrossing, torna la Festa dei Vicini

Musica dal vivo e attività ludiche nel complesso di edilizia sociale di via San Massimo, una cena condivisa sotto ai portici di via Sacchi, bookcrossing e animazione nel condominio solidale di via Romolo Gessi, nel quartiere Santa Rita, una mostra fotografica, balli e canti di gruppo nel complesso di corso Grosseto, in Borgo Vittoria, degustazione di prodotti tipici in via Como, in zona Aurora.

Sono solo alcuni degli oltre 90 appuntamenti che sabato 25 e domenica 26 maggio animeranno la Festa dei Vicini a Torino, l'iniziativa con cui Città e Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale aderiscono alla Giornata Europea dei Vicini.

Le proposte della Festa dei Vicini, alla sua tredicesima edizione, si svolgono nei cortili degli insediamenti di edilizia residenziale pubblica, in quelli privati, nelle piazze, nei giardini pubblici e nei cortili delle scuole che hanno nuovamente deciso di aderire, aprendo le loro porte a famiglie e visitatori. L'evento è patrocinato dalla Città attraverso le Circoscrizioni insieme a Federcasa Piemonte, l'associazione delle Atc piemontesi, e all'Atc del Piemonte Centrale.



